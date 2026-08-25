Юрист рассказал когда врач может законно отказать в больничном

Усталость не болезнь: почему вам могут отказать в оформлении больничного листа.Знакомая картина: проснулись с чугунной головой, в теле ломота, а на приеме терапевт измеряет температуру, смотрит горло и спокойно говорит: "Больничный не дам, идите работать".