Карабахская головоломка

В преддверии намеченной на 25 мая в Москве встречи лидеров России, Армении и Азербайджана один из участников запланированного трёхстороннего саммита, премьер-министр Армении Никол Пашинян, дал пресс-конференцию в Ереване Источник: infoteka24.
В преддверии намеченной на 25 мая в Москве встречи лидеров России, Армении и Азербайджана один из участников запланированного трёхстороннего саммита, премьер-министр Армении Никол Пашинян, дал пресс-конференцию в Ереване Источник: infoteka24.
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