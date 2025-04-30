Эффективная диета на неделю: как быстро и безопасно похудеть

Пусть вас не смущает слово «сытная», поскольку яичная диета даёт хорошие результаты: за неделю от 3 до 10 кг (результат напрямую зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ и изначального веса).
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