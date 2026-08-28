О взятии данного населённого пункта Минобороны России сообщило 27 августа.Штурмовым подразделениям ВС России при освобождении села Шевченковское в Запорожской области пришлось преодолевать подготовленную украинскими военными систему обороны, включая подземные тоннели, соединявшие улицы населённого пункта.
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