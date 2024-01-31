«Очень хочется подстричься»: репортаж Daily Storm из Главного военного госпиталя имени Николая Бурденко

Здесь восстанавливаются российские бойцы, которые планируют вернуться на линию боевого соприкосновенияОколо большого Хирургического корпуса пациентов и гостей госпиталя встречает памятник доктору Пирогову.
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