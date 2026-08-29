Разговор с военнопленным об СВО и украинском национализме #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке», заявил, что никогда не учил историю, поэтому ему не известно ничего о фашистской Германии и украинских националистах.
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