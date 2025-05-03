Китайские маузеры Копия пистолета фирмы «Маузер» К96, использовавшегося в ходе осеннего восстания 1 августа 1927 года.
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Китайские маузеры Копия пистолета фирмы «Маузер» К96, использовавшегося в ходе осеннего восстания 1 августа 1927 года.
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