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На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей украинской территории во второй раз в течение сегодняшнего дня объявили воздушную тревогу. Об этом информирует ТАСС.

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Комментарии
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yumashev
Целью должно быть демилитаризация и денационализация Украины с нанесением минимального ущерба. Пока этого не видно. Надо отрезать Украину от Запада, а не уничтожать её. Сейчас Россия исполняет цели Запада - уничтожает экономику Украины. как конкурента, ввергает экономику России в восстановление разрушенного, ограничивая Россию в международных экономических отношениях, настраивает население против России из-за массовой гибели служивших в ВСУ военных.
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