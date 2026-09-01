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Мишустин поздравил учеников математического класса с 1 сентябряв

Мишустин поздравил учеников математического класса с 1 сентябряв

Михаил Мишустин в День знаний посетил первоклассников математического класса в подмосковном Домодедово, пообещал им пользу от знания предмета и тут же устроил тест на логику с бонусом за правильный ответ.

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