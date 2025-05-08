Пополнения в «цветнике» и грозный «Басурманин»: что покажут на параде

По всей России идут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В 80-ю годовщину праздника парады проходят в городах-героях и городах, в которых размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
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