Песков: главное в интервью Карлсону то, что Путина услышат люди на Западе

РИАМО - 10 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону является хорошей возможностью для президента быть услышанным на Западе, сообщает ТАСС.
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