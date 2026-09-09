«Неблагодарные! Мы вас от немцев спасли»: Узбекистан в истерике из-за новых правил России для мигрантов с 1 сентября

Телеканал "78" Мигранты из Узбекистана недовольны новыми жесткими правилами, которые вступили в силу в России с 1 сентября.
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Попробовали бы они вот так разговаривать с американцами! Вот они русской широтой души не страдают! Они быстренько покажут этим кишлачникам, кто кого спасал! Вот сбросили американцы атомные бомбы на Японию- а сейчас япошки в полусогнутом состоянии БЛАГОДАРЯТ их за это!
И только Россия сама становится в позу трактирного полового, лишь бы угодить Ценным Специалистам и, вообще, Братьям.
Ну и о каком уважении их к нам можно говорить, если мы не уважаем сами себя?
Во первых- эти существа,с интеллектом инфузории туфельки не хотят признавать тот факт,что их предков воевало - по пальцам пересчитать можно,и те их предки что воевали получили льготы,доплаты и прочие преференции,так что спасибо им конечно,но никто им уже ничего не должен..Во вторых - они забыли ,что русские воевали за их кишлаки ибо если бы фашисты захватили центральные регионы СССР, то и до них бы тоже добрались.В третьих дикари забыли как выгоняли русских из своих дикостанов в 90е годы..В четвёртых - сами захотели отделиться, никто же не выгонял их.Визжали,что прекрасно обойдутся без русских,а по итогу чего добились то за 35 лет без России?откатились в каменный век,ничего в своих кишлаках создать не смогли и поперлись по всему миру болтаться ‘улучшая' криминальную статистику
В СССР все национальности были равны, но некоторые равнее.
О кавказцах, азиатах и их вкладе в победу.
Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г.
Москва Кремль.
О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г.
Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей. в связи с низкой боеспособностью и склонностью к дезертирству и предательству
Власти Киргизии Таджикиста Узбекистанана пр., ныне, независимых от России, государств,за время этой независимости вернули большинство своего населения во времена феодального строя, из которого их , в свое время, вывела Россия. Сейчас, пользуясь уровнем образования и культуры людей, они искажают исторические факты так, как им в данный момент выгодно. Пытаются представить ,что это Россия им чем-то обязана и что-то должна, и во всех их нынешних бедах виновата. Это же гораздо проще, чем работать, создавая и развивая свою экономику, или признать свою некомпетентность
Дорогие (ну ООООЧЕНЬ дорогие!) граждане Средне-Азиатских бывших республик СССР, в 1991 гору вы отказались находиться в одном государстве с Россией. С момента провозглашения вашей Независимости Россия вам НИЧЕГО не должна. Здесь вы - иностранцы. И прав у вас в России - как и у любых иностранцев. Ваши мысли о том, что Россия вам чем-то обязана, это очень вредная и опасная галлюцинация, в ее устранении вам поможет психиатр.