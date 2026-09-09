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«Неблагодарные! Мы вас от немцев спасли»: Узбекистан в истерике из-за новых правил России для мигрантов с 1 сентября

«Неблагодарные! Мы вас от немцев спасли»: Узбекистан в истерике из-за новых правил России для мигрантов с 1 сентября

Телеканал "78" Мигранты из Узбекистана недовольны новыми жесткими правилами, которые вступили в силу в России с 1 сентября.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Попробовали бы они вот так разговаривать с американцами! Вот они русской широтой души не страдают! Они быстренько покажут этим кишлачникам, кто кого спасал! Вот сбросили американцы атомные бомбы на Японию- а сейчас япошки в полусогнутом состоянии БЛАГОДАРЯТ их за это!
И только Россия сама становится в позу трактирного полового, лишь бы угодить Ценным Специалистам и, вообще, Братьям.
Ну и о каком уважении их к нам можно говорить, если мы не уважаем сами себя?

Профиль пользователя nestor 19
nestor 19

Во первых- эти существа,с интеллектом инфузории туфельки не хотят признавать тот факт,что их предков воевало - по пальцам пересчитать можно,и те их предки что воевали получили льготы,доплаты и прочие преференции,так что спасибо им конечно,но никто им уже ничего не должен..Во вторых - они забыли ,что русские воевали за их кишлаки ибо если бы фашисты захватили центральные регионы СССР, то и до них бы тоже добрались.В третьих дикари забыли как выгоняли русских из своих дикостанов в 90е годы..В четвёртых - сами захотели отделиться, никто же не выгонял их.Визжали,что прекрасно обойдутся без русских,а по итогу чего добились то за 35 лет без России?откатились в каменный век,ничего в своих кишлаках создать не смогли и поперлись по всему миру болтаться ‘улучшая' криминальную статистику

Профиль пользователя Виктор Борисов
Виктор Борисов

В СССР все национальности были равны, но некоторые равнее.
О кавказцах, азиатах и их вкладе в победу.

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г.
Москва Кремль.

О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г.

Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей.   в связи  с низкой  боеспособностью и склонностью  к дезертирству и предательству

Профиль пользователя Виктор Борисов
Виктор Борисовизменено

Власти Киргизии Таджикиста Узбекистанана  пр., ныне, независимых от России, государств,за время этой независимости вернули большинство своего населения во времена феодального строя, из которого их , в свое время, вывела Россия. Сейчас, пользуясь уровнем образования и культуры людей, они искажают исторические факты так, как им в данный момент выгодно. Пытаются представить ,что это Россия им чем-то обязана и что-то должна, и во всех их нынешних бедах виновата. Это же гораздо проще, чем работать, создавая и развивая свою экономику, или признать свою некомпетентность

Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецов

Дорогие (ну ООООЧЕНЬ дорогие!) граждане Средне-Азиатских бывших республик СССР, в 1991 гору вы отказались находиться в одном государстве с Россией. С момента провозглашения вашей Независимости Россия вам НИЧЕГО не должна. Здесь вы - иностранцы. И прав у вас в России - как и у любых иностранцев. Ваши мысли о том, что Россия вам чем-то обязана, это очень вредная и опасная галлюцинация, в ее устранении вам поможет психиатр.