Нью Информ

1 398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А где видео?Очевидцы сняли на...
  • Татьяна Бут
    Боже, какой ужас! Спаси и сохрани наших детей от всяких извращенцев.В Петербурге семе...
  • Алексей Куницын
    Слова "Вагнер" и "музыканты" за какой-то год стали для большинства россиян синонимами слов стойкий, мужественный, спо...ЧВК «Вагнер» пока...

Mash: школьник из Курска чуть не умер от энергетика с бустером для потенции

Mash: школьник из Курска чуть не умер от энергетика с бустером для потенции

Курский школьник едва не умер после употребления энергетика, в состав которого входит афродизиак. После нескольких глотков у 11-летнего мальчика стало пропадать сознание, начались судороги и онемение конечностей, передает Telegram-канал Mash.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх