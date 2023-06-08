Mash: школьник из Курска чуть не умер от энергетика с бустером для потенции

Курский школьник едва не умер после употребления энергетика, в состав которого входит афродизиак. После нескольких глотков у 11-летнего мальчика стало пропадать сознание, начались судороги и онемение конечностей, передает Telegram-канал Mash.
Курский школьник едва не умер после употребления энергетика, в состав которого входит афродизиак. После нескольких глотков у 11-летнего мальчика стало пропадать сознание, начались судороги и онемение конечностей, передает Telegram-канал Mash.
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