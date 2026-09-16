Ladoga выводит на рынок новый суперпремиальный бренд

Компания «Ладога» (Ladoga, бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) впервые за 15 лет выводит на рынок новый бренд водки — Icon.
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