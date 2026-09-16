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Ladoga выводит на рынок новый суперпремиальный бренд

Ladoga выводит на рынок новый суперпремиальный бренд

Компания «Ладога» (Ladoga, бренды «Царская», Barrister, Fowler’s) впервые за 15 лет выводит на рынок новый бренд водки — Icon.

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