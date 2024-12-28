РИАН: сотни тысяч мошенников из Украины звоня гражданам России

Сотни тысяч украинских телефонных мошенников звонят на номера граждан России.Сотни тысяч человек из Украины участвуют в мошеннических схемах, направленных против жителей России, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
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