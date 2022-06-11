Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что провел в Киеве встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Сообщение Министр обороны Великобритании встретился с Зеленским в Киеве появились сначала на .