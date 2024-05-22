❗️ Полиция задержала севастопольца, который осквернил инсталляцию к 9 Мая Им оказался 27-летний местный житель с уголовным прошлым.
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❗️ Полиция задержала севастопольца, который осквернил инсталляцию к 9 Мая Им оказался 27-летний местный житель с уголовным прошлым.