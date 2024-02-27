Ванилла SU
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Ванилла SU

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Не совершайте модных ошибок и сочетайте брюки только с этими сапогами и туфлями.

Не совершайте модных ошибок и сочетайте брюки только с этими сапогами и туфлями.

﻿﻿Сегодня многие девушки считают брюки основой своего гардероба. И мы понимаем почему. Удобство брюк сложно переоценить, особенно в холодное время года.

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