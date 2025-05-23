Ансамбль народного танца «Каблучок» даст бесплатный концерт в Северном

В пятницу, 23 мая в культурном центре «Северный» хореографический ансамбль народного танца «Каблучок» под руководством балетмейстера Галины Смирновой соберет зрителей на своем традиционном отчетном концерте «Майский хоровод».
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