Россиянам назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков назвал лучшее время для будущей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости По словам эксперта, оптимальным временем для ежегодного получения прививки от COVID является август.
Инфекционист Евгений Тимаков назвал лучшее время для будущей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости По словам эксперта, оптимальным временем для ежегодного получения прививки от COVID является август.
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