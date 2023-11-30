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Закон, порядок, государство

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Стремительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье

Роспотребнадзор активно следит за динамикой заболеваемости COVID-19 в Приморском крае. За неделю с 20 по 26 ноября число инфицированных коронавирусом в регионе выросло с 241 до 349 человек, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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