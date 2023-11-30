Стремительный рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье

Роспотребнадзор активно следит за динамикой заболеваемости COVID-19 в Приморском крае. За неделю с 20 по 26 ноября число инфицированных коронавирусом в регионе выросло с 241 до 349 человек, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на пресс-службу ведомства.