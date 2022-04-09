Тото Вольфф: «Радикальная концепция «Мерседеса» показывала отличные результаты на бумаге, но не на практике»

Тото Вольфф признал ошибки «Мерседеса» при проектировании болида 2022 года. «Мы разработали радикальную концепцию конструкции болида, которая на бумаге показывала отличные результаты.

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