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Аргументы и Факты

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Скотт Риттер оценил влияние атак ВСУ на ситуацию в конфликте

Скотт Риттер оценил влияние атак ВСУ на ситуацию в конфликте

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер прокомментировал сообщения об ударах ВСУ по российской территории, заявив, что подобные действия, по его мнению, не способны изменить ситуацию на поле боя.

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