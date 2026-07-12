Скотт Риттер оценил влияние атак ВСУ на ситуацию в конфликте

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер прокомментировал сообщения об ударах ВСУ по российской территории, заявив, что подобные действия, по его мнению, не способны изменить ситуацию на поле боя.
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