Ставропольские полицейские пресекли деятельность работника салона сотовой связи, продававшего данные клиентов мобильного оператора

Ранее оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Ставропольскому краю получили информацию о том, что один из сотрудников салона сотовой связи Александровского округа причастен к неправомерному доступу к конфиденциальной информации клиентов.