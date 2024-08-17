«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

Захарова: ВСУ ударили западными ракетами по гражданским объектам под Курском Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области.
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