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«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

«От этого Запад не отмоется». МИД России обвинил ВСУ в ударах ракетами НIMARS по гражданским объектам в Курской области

Захарова: ВСУ ударили западными ракетами по гражданским объектам под Курском Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, применяли НIMARS для атаки на гражданские объекты в Курской области.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ЗАПАДУ ОТ ЭТОГО НЕ ЖАРКО И НЕ ХОЛОДНО. ОТ НАС ЗАВИСМИТ-СДЕЛАТЬ ДРУЖКАМ ЖАРКО !!! ИЛИ МЫ,  ДОСЕ НЕ ТАКИЕ ???
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17 час.

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