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Когда рацион не виноват: 8 психосоматических причин лишнего веса

Когда рацион не виноват: 8 психосоматических причин лишнего веса

Вы питаетесь правильно, стараетесь вести активный образ жизни, но стрелка весов упорно ползёт вверх? Диеты срываются, а ЗОЖ вызывает тоску? Вполне возможно, что причина лишнего веса не в тарелке, а в голове.

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