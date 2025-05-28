Когда рацион не виноват: 8 психосоматических причин лишнего веса

Вы питаетесь правильно, стараетесь вести активный образ жизни, но стрелка весов упорно ползёт вверх? Диеты срываются, а ЗОЖ вызывает тоску? Вполне возможно, что причина лишнего веса не в тарелке, а в голове.
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