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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франко Колапинто: «Из-за финала ЧМ буду нервничать гораздо сильнее, чем из-за Гран-при Бельгии»

Перед Гран-при Бельгии пилот « Альпин » Франко Колапинто поделился мыслями о победе сборной Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с Англией, а также об ожиданиях от финала с Испанией.

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