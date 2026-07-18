Франко Колапинто: «Из-за финала ЧМ буду нервничать гораздо сильнее, чем из-за Гран-при Бельгии»

Перед Гран-при Бельгии пилот « Альпин » Франко Колапинто поделился мыслями о победе сборной Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с Англией, а также об ожиданиях от финала с Испанией.
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