В Санкт-Петербурге в Учебном центре «Хлебник» прошла встреча, посвящённая инклюзивности в сфере общественного питания

В Учебном центре "Хлебник" прошёл семинар "Как сделать свой бизнес инклюзивным". Среди слушателей были представители кофейной индустрии и сферы общественного питания, которым была интересна тема транзитного трудоустройства.
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