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Собирали деньги и увольняли учителей? Прокуратура начала проверку после скандала в школе №12 Ставрополя

Собирали деньги и увольняли учителей? Прокуратура начала проверку после скандала в школе №12 Ставрополя

«КП - Северный Кавказ» (Ставрополь) Родители школьников заявили, что с них требуют деньги Владимир ВЕЛЕНГУРИН Накануне, 20 января, по ставропольским СМИ разошлась информация о скандале в школе №12, которая находится в краевой столице.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Прокуратура по моему этого директора крышует
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