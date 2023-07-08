Волонтеры Победы по инициативе учеников Линдовской школы открыли арт-объект, посвященный ветерану войны

На базе Линдовской средней школы г.о.г. Бор Нижегородской области прошла торжественная церемония открытия арт-объекта, посвященного ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Андреевне Гридюшко, награжденной Орденом Отечественной войны II степени.
На базе Линдовской средней школы г.о.г. Бор Нижегородской области прошла торжественная церемония открытия арт-объекта, посвященного ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Андреевне Гридюшко, награжденной Орденом Отечественной войны II степени.
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