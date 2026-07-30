РОСТОКИНСКАЯ ПА...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

6 подписчиков

Автофестиваль «ПроДвижение» соберёт более 300 машин на ВДНХ

С 30 июля по 2 августа ВДНХ станет главной площадкой для всех поклонников автокультуры . Автофестиваль «ПроДвижение-2026» развернётся от арки Главного входа до Нальчикского сквера и соберёт более 300 автомобилей .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии