Автофестиваль «ПроДвижение» соберёт более 300 машин на ВДНХ

С 30 июля по 2 августа ВДНХ станет главной площадкой для всех поклонников автокультуры . Автофестиваль «ПроДвижение-2026» развернётся от арки Главного входа до Нальчикского сквера и соберёт более 300 автомобилей .
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