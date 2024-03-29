Посол Антонов: Байден делает непристойные замечания в адрес руководства России

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что оскорбительные высказывания американского президента Джозефа Байдена в отношении руководства России являются непристойными и неприемлемыми.
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