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В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд

В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд

По данным URA.RU, инцидент произошел в Шушенском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли пятеро, утонув вместе с машиной в пруду.

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