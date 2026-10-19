Before Trusting a Price Target, Check the Path 10-Year T-Note Futures CBOT:ZN1! traddictiv A chart pattern forms, a breakout occurs, and a theoretical price target is calculated.
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