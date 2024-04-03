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Алаудинов: некоторые украинские пленные просят гражданство России

Алаудинов: некоторые украинские пленные просят гражданство России

Некоторые взятые в плен в зоне специальной военной операции бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят паспорта России, в ряде случаев для того, чтобы воевать в рядах российской армии.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Нет им веры!
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15 час.
юрий протасов
А без паспортов сразу нельзя? Временное порживание или еще как? Убивали, убивали наших ребят и видимо в знак благодарности становятся гражданами Росии, давайте еще и льготы все дадим как участникам СВО. Просто какое-то безумие!!!
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14 час.
юп
юрий протасов
Всех в лагеря на тяжелые работы под жестокую охрану, как при Сталине! Ну как иначе? Не понимаю что происходит в стране. Поголовное предательство на всех высших уровнях, включая военных.
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14 час.

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