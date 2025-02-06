Проблема развития детского таланта до сих пор остаётся малоизученной

Специалисты в области интенсивного обучения одарённых детей отмечают, что успех взрослой жизни зависит не только от природных способностей, но и от умело подобранной методики развития этих способностей, которая должна быть актуальной и эффективной.
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