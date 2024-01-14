Дочь Пересильд обратилась к психологу после съемок в «Слове пацана»

Девушка опасается звездной болезни АННА ПЕРЕСИЛЬД КАДР ИЗ СЕРИАЛА “СЛОВО ПАЦАНА” 14-летняя Анна Пересильд, прославившаяся благодаря роли Айгуль в популярном сериале «Слово пацана», призналась, что боится звездной болезни.
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