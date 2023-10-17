Жильцы недавно построенной многоэтажки в Новомосковске жалуются на плесень и сырость на стенах

Жильцы недавно построенного многоквартирного дома на улице Школьной в Новомосковске жалуются на плесень и сырость на стенах, а управляющая компания бездействует, сообщают в тульском следственном управлении СК России.
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