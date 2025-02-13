WSJ: китайские чиновники предложили провести саммит Трампа и Путина

Представители китайских властей через посредников обратились к администрации президента США Дональда Трампа с предложением организовать встречу между лидерами США и России, а также оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине после возможного перемирия.
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