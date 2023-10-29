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Дети из новых регионов посетили Москву и Санкт-Петербург по Всероссийской программе «Культурная карта 4+85»

Дети из новых регионов посетили Москву и Санкт-Петербург по Всероссийской программе «Культурная карта 4+85»

С 23 по 27 октября 2023 года 600 детей (от 12 до 14 лет) из Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85», сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

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