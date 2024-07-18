Убивать только в крайнем случае: Конституционный суд РФ запретил умерщвлять бездомных животных спустя месяц после отлова

Убивать только в крайнем случае: Конституционный суд РФ запретил умерщвлять бездомных животных спустя месяц после отловаКонституционный суд РФ признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.
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