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В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника

В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника

Двухлетняя девочка в Красноярске умерла от удара током при попытке открыть холодильник. Как сообщает 9 декабря пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону, трагедия произошла вечером 6 декабря в квартире на улице Алеши Тимошенкова.

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