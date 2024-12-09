В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника

Двухлетняя девочка в Красноярске умерла от удара током при попытке открыть холодильник. Как сообщает 9 декабря пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону, трагедия произошла вечером 6 декабря в квартире на улице Алеши Тимошенкова.