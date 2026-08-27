Заявление Генштаба, жертвы в Непале, суд над убийцей девочки: новости 27 августа

Zuma/TASS Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о продвижении российских войск, Дмитрий Песков назвал не связанными с реальностью западные заявления о якобы готовящемся нападении России, а число погибших при разрушительном наводнении в Непале превысило 175 человек.