Заявление Генштаба, жертвы в Непале, суд над убийцей девочки: новости 27 августа

Zuma/TASS Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о продвижении российских войск, Дмитрий Песков назвал не связанными с реальностью западные заявления о якобы готовящемся нападении России, а число погибших при разрушительном наводнении в Непале превысило 175 человек.
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