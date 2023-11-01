Дело рушанки с боевой биографией, которая зарезала одного и ранила другого, уходит в суд

В Старорусском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Новгородской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства жительницей Старой Руссы одного мужчины и причинения тяжких телесных повреждений другому.
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