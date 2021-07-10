К санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаК санкциям ЕС против Белоруссии присоединилась Сербия Семь государств, не являющихся членами Европейского союза, присоединились к санкциям против Белоруссии.Вернуться к статье8726НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийВот и получается, что сколько балканским славянам добра не делай, а они всё равно ответят не благодарностьюЕвгений ФоминовА что, если не поддерживают мухлёж на выборах и воздушное пиратство - сразу братьями быть перестают? ))) Может, для начала, вести себя пристойно начать, чтобы тебя весь мир не называл жуликом и террористом? Я, например, думаю, что Лукашенко всё-таки победил на выборах, процентов 60 у него точно было. Но нет, он захотел результат улучшить, чтобы было 80. Сам себе в карман насрал. А с самолётом - это вообще ни в какие ворота...LSLiudmila SolodkoА каковы основания для таких дум. Батьку терпеть не могу, но и у оппозиции нет и не было лидеров, готовых бороться за страну. За чужие деньги, да.Никакого плана о жизни в стане, кроме что другие все знают и за нас сделают. Что светка и протасевич ясно показали. Если бы оппозиция не куплена заинтересованными странами, а сама стремилась улучшить жизнь страны а не свою лично вот тогда и победила бы. У белорусов хороший примеров тьма все соседи со всех сторон, а получили ли они ту свободуи демократию, которую им обещали, НЕТ.Роман Рессер"Нам не надо там: автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную..." Что интересно, сказал и сделал Григорич :)АлександрА ЛопатинаА что, Батьке нужно было отпустить Протасевича, когда самолет уже посажен был? Или не принимать самолет с бомбой на борту, если капитан этого судна принял решение садиться в Минске? Головой думать надо, Евгений, а не чужой задницей. Протасевича сдали свои, он и сам это подтверждал... Слишком всё это действо было похоже на провокацию запада против Лукашенко. Запад просто отомстил ему за то, что Лука всё ж таки получил свои пусть 60% и не струсил, когда начались протесты, не сдал страну. Я тоже не люблю прохиндея Луку, но в данном случае он сделал то, что должен был сделать. Выхода у него другого не было. Он и сам оказался заложником провокации запада и сша. Не та масштаба птица Протасевич, чтобы из-за него разрабатывать операцию по посадке самолета и рисковать свой многовекторностью. Уж тогда бы лучше Тихановскую посадили, когда она летела тем же рейсом над Беларусью неделей раньше. Чего ж не посадил, если так хотел поймать своих террористов? Ответить вам нечего, потому что ваш взгляд на проблему не логичен.Владимир Eвтушенковой либерошвали, лакея Запада. Лживо и не интересно.Александр АнтоненкоВот и вся суть Сербии!Анна ЛисовскаяНу, вот и все, моментально предали, как только Меркель озвучила их принятие в ЕС. Вот вам и братья-славяне. Доколе мы, как дЭбилы, будем верить, что все такие же, как мы? Уж после хохлов можно было все осознать! Давайте и дальше продолжать им помогать. Только один вопрос, за что им помогать? Примут в ЕС и они так же скромно, опустив головы, вступят в НАТО. Такие же проститутки, как все! Фу!Очередное разочарование.Роман РессерДавайте лучше окунемся в историю поведения Батьки с самой Россией. Его неблагодарное отношение к старшему брату и неоправданному поиску "дешевой" нефти по всему миру. На поверку оказалось, что и тут Россия простила "заблудшему агнцу". Тем не менее, Лукашенко продолжал демонстрировать самостоятельность, местами по-хамски комментировать действия России. Именно, это и послужило предпосылкой для работы с беларуской оппозицией по всем направлениям.Анна ЛисовскаяА батька, это тот еще фрукт. Он боится сжечь мосты и полностью быть с Россией. Но, я думаю, это не надолго у него. Уже анонсируют, что в ближайшее время он огласит присоединение. Но! Если спросить меня, я против.Владимир EвтушенкоПрисоединение Белоруссии к РФ означает гибель Белоруссии, её олигархи РФ быстро раздербанят на куски, уничтожат там сельское хозяйство, промышленность, медицину, образование.Анна ЛисовскаяМожете назвать фамилии олигархов Белоруссии?Юрий ВолковОн сказал "олигархи РФ "Анна ЛисовскаяЧитайте внимательнее. "... её олигархи РФ быстро раздербанят..." ЕЁ олигархи быстро раздербанят РФ.Владимир EвтушенкоВы придуриваетесь? Али как? Раздербанят Белоруссию в случае её вхождения в РФ дерипаски, мордашовы, вексельберги. А они все из РФ.Владимир Eвтушенкоеё олигархи РФ быстро раздербанят.Анна ЛисовскаяЕе олигархи Россию быстро раздербанят. Так вам понятнее?Анна ЛисовскаяКажется, это вы придуриваетесь.Юрий ВолковЕё (Белоруссию) олигархи РФАнна ЛисовскаяДа и ладно. Вопрос в другом, кто эти олигархи?Юрий ВолковПравильно, не надо умничать, надо пальцем показать)))Olga BelЕё (то есть, Беларусь) олигархи РФ (то есть, РоссиИ) быстро раздербанят! И не придуривайтесь, что вы чего-то не поняли, ЭТОТ вопрос именно в ЭТОМ ВИДЕ обсуждался годами и назывался как одна из основных причин, почему Беларусь боится "присоединяться" к России. В Беларуси практически нет олигархов, очень велик государственный сектор, поэтому сохраняется успешное функционирование экономики (почти по принципу СССР). А в России дикий капитализм, который пугает белорусов и тормозит процессы интеграции весьма существенно... И вы, в том числе, давно это знаете, только решили прицепиться к слову и повыпендриватьсяSilver KontПидарасы, однако.. В следующий раз, когда их будут резать, никакой помощи не оказывать...А2Александр 24В следующий раз... В следующий раз мы опять наступим на те же грабли и ещё и ещё и ещё много-много раз.Марат Мухутдиновиз гордого .славянского народа сербы стали пресмыкающимися.обидно,а наши деды в том числе и белорусы,освобождали от фашистов,жалко что они этого не прочитаютЮрий ВолковЕсли во всём мире главной становиться идеология потребления, то понятно, что лимитрофы тянутся туда где больше денег, особенно халявных. Вот и вся подоплёка отступничества.Петр ТроеглазовДрузей у нас нет и не может быть....Liudmila Kosteley (Моисеева)Здесь тоже можно понять Президента Сербии. После войн на Балканах, страны ещё находятся можно сказать в нищите, уже больше 20 лет.У меня друзья оттуда.Совсем недавно была опять угроза войны.А вокруг страны, которые в ЕС живут более менее нормально.И опять же МИРНО, не бояться, что начнётся новая война. Поэтому НАРОД проголосовал ЗА вступление в ЕС. Хоть как-то улучшить своё положение. А тут-БАХ. Санкции (накануне вступления), ну что несут с собой санкции-НИЧЕГО. Одно название. Некоторым даже нравятся (своё развиваем, не покупаем), а быть отброшенными (уже навсегда) во вступление в ЕС, это УДАР, для Сербии. Это опять жить в нищите. Поэтому, из двух зол, выбирают меньшее. Поэтому Вучич и выбрал. Не потому, что он против Лукашенко (или РФ), а потому что, он за свой народ. Хоть как-то выдти из бедственного положения. Ещё два года назад, мы были уверенны, что начнётся война на Балканах. Это, возможно и Россию привлекут, в беде не оставят сербов. А согласие ЕС принять Сербию в состав ЕС, убрало угрозу войны. И опять же пенсии. Мои друзья бежали от войны, сначала в Германию, а потом дальше, в страны ЕС. А жили в Боснии и Сербии. Так даже из Германии, им платят часть пенсии, а с Боснеей и Сербией проблема, потому что они не в ЕС. Поэтому эти страны тоже и приняли решение, вступить в ЕС. Ведь им никто не помогает, то что даёт им Россия, мало. Не будет же РФ вешать их на себя и почти полностью содержать, когда там нет работы.А у России с ЕС, отношения наладятся. Даже несмотря на санкции, строится СП-2, ведут торговлю.Помните, что сказал Президент Сербии, когда Трамп как бы его "оскорбил", не предложив нормально сесть? Что он бы хоть как стоял, или сидел, лишь бы Трамп подписал так необходимую стране помощь. Это ЖЕРТВА, для НАРОДА. А он ПРЕЗИДЕНТ, которого выбрал народ. Чисто по- человечески, Кого вы броситесь спасать из реки, тонующих, сына, или незнакомого человека?Liudmila Kosteley (Моисеева)Вот вам и пример с ЧЕХИЕЙ. Сначала, в 2004, при вступлении Чехии в ЕС, им поставили условие, почти 70% цыган взять к себе, или не примут в Ес. Положение такое же, как сейчас в Сербии. А когда были в ЕС? Было много чего, от чего приходилось отказываться.В том числе М.Земан отказался брать беженцев, из Ближнего Востока, потому что, такая маленькая страна кормит много беженцев из других стран. Той же Украине, предоставляет работу (250-300 тысяч). Скажите Украина против нас-бандеровцы. Как бы не так! Бандеровцы долбают Украину и находятся там. А это, считай БЕЖЕНЦЫ, которые не согласны с режимом. Поэтому, не взяв БЕЖЕНЦЕВ, на ЧЕХИЮ, Венгрию итд. НАЕХАЛИ из ЕС и США. Это было ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! А тут, опять-БАХ! США потребовалось повесить новые санкции на Россию. Вот тут-то и "вспомнили" М.Земана. Как отказался от беженцев, как поехал в Москву, на ПАРАД ПОБЕДЫ, в 2015, как Крым признал...как санкции против России не соблюдает. Вот "с ножом у горла" и ЗАСТАВИЛИ ЧЕХИЮ (ВЛАДУ), а Земан против опять же, против совести не пошёл, а пошёл против Влады. Что им тоже делать?! Если Германия уже предупредила (и Польшу), что кормить "дармоедов" не будет. Ещё им и припомнили партизанские бригады. Деревню, созжённую дотла. Поэтому тоже и согласились, на такую, явно дурную, провокацию. Надо понять, что Чехия тоже нам не враг, но обстоятельства сейчас создают в Европе США (с её мозгами). https://ruski.radio.cz/sozhzhennaya-dotla-derevnya-ne-sdalas-8607118НЛниколай лебедевТак можно обосновать любое предательство-легли бы под Гитлера в 1941-сейчас бы пили баварское, ага. Легли в 1991 под соросовских выбл...в, что пьем?Многовекторность и хитрожопость известно к чему приводят-всякое кроилово приводит к попадалову.Прибалты в ЕС очень разбогатели, кормятся только за счет антироссийской политики.Liudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=p-SFatYV9hoНЛниколай лебедевСледуя Вашей логике-все нам друзья, но обстоятельства заставляют их гадить России где по мелкому, а где и по крупному, но они не виноватые-США сами пришли, а так они белые и пушистые.Понять и простить.Предавший раз-предаст и в другой раз, таким веры нет и быть не должно.Liudmila Kosteley (Моисеева)Видно вы не были под бомбёжками и не висели на волосок от смерти. Сразу пишу, я была. Как раз недавно. С метостазами, ещё раз. Чехи спасли.Мухтар МуслиховЛюдмила, Вы очень последовательно изложила очевидное - " Рыба ищет где глубже......". , но не указала выход. Кратенько опишу свое видение исторического горизонта. ЕАЭС будет от Лиссабона до Владивостока...., ЕС кончится или войдет в ЕАЭС оптом, потом будет создан МЭС ( Межконтинентальный экономический союз) в который войдут Китай, Индия, Пакистан, Индонезия и +++++++. На ожидаемый вопрос - КОГДА? -Тогда, когда мир избавится от фантиковой и фунтиковой экспансии, а америкоссия станет как все зарабатывать на свое существование, возможно созданием своей континентальной экономической системы. На еще один ожидаемый вопрос - возможно ли такое? - Возможно, к этому приведут развивающиеся мировые климатические катаклизмы. На вопрос - можно ли ускорить процесс и надо ли нам это? - не можно, сегодня и мы тоже должны как " Рыба....." , то бишь с всей этой сворой только бизнес и ничего более!!!!Владимир EвтушенкоЭто хоть как-то оправдывает их предательство? У них одна Лидица, а у Белоруссии несколько Хатыней.Liudmila Kosteley (Моисеева)Надо побыстрей, пока США не укрепились окончательно в Европе. Меркель и Макрон поэтому и хотели встретиться с Путиным и решить многие вопросы. Но сторонники США, а их прибывает, не хотят. или их заставляют так делать. Помешать Путину наладить отношения с ЕС. И Украина торопится, они требуют, чтобы из Минска перенесли переговоры, чтобы туда ещё и США включить. На мой взгляд, РФ, Франция и Германия ГАРАНТЫ "Минска", Украина не выполняет и не будет выполнять. Для чего порошенко подписал? Раз подписал-Выполняй. Помните, порошенко ВСЕ переговоры убегал в коридор? Так он советовался с США, что делать? Они его консультировали. Может тогда сказали, подпиши, чтобы из котлов своих вытащить.Поэтому, ГАРАНТЫ должны ПРИНУДИТЬ УКРАИНУ К МИРУ, ввести МИРОТВОРЦЕВ. Да и Меркель с Олландом, думаете что согласились на этот "Минск", чтобы спасти ВСУ.Не останови тогда ЛДНР, может и всё тогда закончилось. Но "Минск" был нужен, чтобы жертв было меньше.Если сейчас МВФ и США заставят Украину рассчитаться с ними землёй. Как сегодня написали, то Украина уйдёт в ЕС и НАТО. Потому что эта земля Украины. уже будет не их, а ЕС, или США. А Украины не будет. В ЕС есть закон, который ОНИ выполняют, возвращают земли, бывшим владельцам.А у поляков есть документы на земли, что Сталин забрал в 1939. Думаете, они будут говорить, что Сталин дал им компенсацию, в виде Восточной Пруссии. Я вот думаю, почему немцы не додумались вернуть себе земли Восточной Пруссии, ведь у немцев тоже есть документы на эту землю, которая у Польши с мая 1945.Ведь ЕС, это уже "не освобождённая земля Красной Армии, а ЕС. Смотрите, князьям Кинским вернули поместия с землёй (пишу тех, кого знаю на 100%). Вот и получится, немцы захотят себе вернуть, то что отдал Польше Сталин. А поляки захотят вернуть своё. И это всё будет по ЗАКОНУ ЕС. Поэтому, если сейчас это не сделают, то и НАША бывшая земля (Новороссия и Малороссия) уйдёт. Почему до сих пор не забрали?. Уже землю распродают.Liudmila Kosteley (Моисеева)https://vovkinsite.ru/blog/43529499444/Nachav-rasprodavat-zemlyu-Zelenskiy-gotovitsya-davit-soldatami-N?utm_referrer=mirtesen.ruLiudmila Kosteley (Моисеева)Нет, у них не одна Лидице. Чехов начали бросать в лагеря уже в 1939 году. А партизаны? А с 1939, когда Армию ЧСР разбили, часть воинов, особенно лётчиков, ушли в Англию и воевали против фашистов. И знаете, некоторые говорят:"А что он там несколько дней на войне был!" Бывает и за несколько дней, достанет по полной, и всю войну в штабах просидел. Этого нельзя измерять.А сколько тоже в Лидицих было? Это что, мало? Поставьте 300 гробов, в ряд....и дети! Что скажете?Liudmila Kosteley (Моисеева)Нам сейчас надо их всех, к нам ПРИТЯНУТЬ. И "карликов". Почему ЕС всех маленьких тоже притягивает? Голосование. Там не смотрят, сколько населения, а ЕДИНИЦА. Вот из 29 стран ЕС, только две против, 15. По населению, может эти две больше, чем 15, а при голосовании-проиграли! Вот сейчас самое ВРЕМЯ наладить отношения, хотя бы с Чехией, Болгарией и может и Прибалтика захочет. Украина. Ну сделали нам много зла, но может осознали. Чехия с Болгарией это точно.Чем нас (друзей) больше, тем лучше. Надо уметь ПРОЩАТЬ!Владимир EвтушенкоВпервые слышу, что армия Чехии хоть как-то воевала против Гитлера. Или как с Францией - миллионы работали на гИТЛЕРА, а 105 человек за СССР в Нормандия- Неман. Так и в Чехии, 10 лётчиков улетели в Англию, а миллионы чехов производили вооружение для Гитлера. поставьте 27 миллионов гробов советских граждан. Это малоВладимир EвтушенкоНаивность ваша поражает. Чехия, Прибалтика, Польша сотни лет ненавидели Русь, РИ, СССР и вдруг станут доброжелательными к РФ?Владимир EвтушенкоНаивность ваша поражает. Чехия, Прибалтика, Польша сотни лет ненавидели Русь, РИ, СССР и вдруг станут доброжелательными к РФ?АлександрА ЛопатинаЗнаете, вы бы сдались на милость ради жратвы для своих оставшихся в живых детей тому, кто бомбил ваш дом и убил ваших родителей и одного-двух детей? Русские бы не сдались... Нашли бы как прокормиться, но подстилаться под убийц позорно. Кто выбирает позор, пытаясь избежать нищеты, получает нищету и позор одновременно. Ничего не выиграют сербы в ЕС, так же будут жить в нищете. И трус Вучич этой жертвой не спасет свой народ. Только опозорит в глазах здравомыслящих людей.Liudmila Kosteley (Моисеева)Посмотрите архивы и карты.А так же историю Чехии. Я вам про Польшу и Прибалтику и не пишу. А если бы Франция воевала с Гитлером, то и чехи дальше бы воевали. Я тут больше 20 лет и встречалась и с ветеранами (не только чешскими, но и нашими), а так же со старыми жителями. А если ВЫ!!! Не слышали, то это ваше упущение.Владимир EвтушенкоЧехия сдалась без боя в 1939 году. Франция в 1940 году повоевала 40 дней всего, имея превосходство над Гитлером во всём. Историю вы не знаете совсем.Liudmila Kosteley (Моисеева)Я вам ещё раз пишу. Чехия из стран Западной Европы сражалась дольше всех. Вы сами себе противоречети. Пишите, что Чехия воевала с 1939 года, а разбили их (а не сдалась), после того, как Франция ЗА НЕДЕЛЮ сдалась (в 1940) и тогда немцы ударили чехам сзади! И даже после этого, они НЕ СДАЛИСЬ, а перебрались в АНГЛИЮ, вместе с БЕНЕШЕМ. Где воины ушли воивать в Армию Англии, а Бенеш, стал ПРЕЗИДЕНТОМ ЧСР, в изгнании. СССР, США и Англия подписали это, в 1940г. А с 1942 Л.Свобода организовал Армию, в составе Красной Армии. А то, Сталин такой "простой" с 1943 года встречался с Бенешем в Москве. В мае 1944 подписал ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР, о возвращении ЗЕМЛИ отобранной Гитлером у ЧСР, с 1938 г. Почему Сталин не сделал этого, скажем с Болгарией, или Польшей? Хотя у Польши, тоже была армия, в составе СССР.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F)Liudmila Kosteley (Моисеева)https://brno.mid.ru/ru/news/o_vstreche_s_veteranami_po_sluchayu_70_letiya_perekhoda_iz_slovakii_v_moraviyu_pervoy_chekhoslovatsk/Liudmila Kosteley (Моисеева)https://brno.mid.ru/ru/news/o_vstreche_s_veteranami_po_sluchayu_70_letiya_perekhoda_iz_slovakii_v_moraviyu_pervoy_chekhoslovatsk/Daddy BoЭто не "жертва для нврода", а элементарная продажв - и народа, и интересов, и связей, и принципов. В своё время Милошевич по этому пути уже сходил...Arkadij BokovНу что... Очередная "европейская проститутка"!Виктор Василенкоим просто не выжить в одиночку а Россия - не дойная корова , вот и пошли на поклон ......Ююрийи в жопу дают.Александр БабинХозяева дали команду-вот и выполнили.АХАлексей ХохловДействие любой страны должно отражаться в рейтинге лояльности государств по отношению к РФ. Сербия после вышеуказанного действия должна была переместиться из категории "дружественная" в категорию "нейтральная" со всеми вытекающими последствиями (например, оказание помощи ТОЛЬКО на коммерческой основе). Только МИД у нас спит или заглядывает в рот кремлевскому Д*Артаньяну, ожидая от него руководящих указаний, для которого ныне опять все "партнеры" и "братья".ажуван гилязовНеизвестно, сколько ещё продержится ЕС с разорванной оболочкой, но одно проглядывается чётко - это страх приближающегося конца.Алексей СафроновА с другой стороны, почти полувековое существование ЕС, ярко и однозначно выявила не только свою подленькую сущность, но и цену всем "братушкам", которые в любую секунду готовы ради СВОЕЙ выгоды предать так называемое Славянское братство.ЛБЛюдмила Боченковасербия испугалась что в ес не возьмут и крича:- мы свами мы с вами моментально присоединилась к санкциям против народа беларусии! в картишках нет друзей!!!ажуван гилязовСанкционные ограничения со стороны ЕС, у Аллы Пугачёвой есть песня: "Держи меня соломинка держи меня", удержит ли соломинка ЕС ?Алексей Сафронов...не только в "картишках", но и в картошках, как неоднократно доказала России Бульбашия🤪ажуван гилязовВ основе ЕС заложено насилие. Насилие со временем растёт и не может вмещаться в той, в первоначальной ячейке. Об этом участники ЕС не знают, потому что не читают тот самый договор. А вот Янукович прочитал, что стало с Украиной ?Александр НиколаевМалыш спрашивает у отца : "Папа, санкции, это когда бабушка Вера (тёща) постоянно берет у нас продукты и деньги, забывает их вернуть и приходит к нам, когда ей захочется?"Алексей СафроновРезонный вопрос: А почему же, одни небратья должны отличаться от других не менее говнистых вутичей?! Разумеется, не должны, даже тогда когда на собственной жопе ощутили "любовь" Запада 🤓Александр НиколаевПоддерэиваААлександрЭто, как всегда, ДРУГОЕ! Ни Шипка, ни 1914, ни 1941 ничему не учат. Обманываем себя по привычке, придурошные славянофилы. И узнаем-то «братьев» только по повернутым в нашу сторону жопам.Евгений ФоминовШипка, вообще то, в Болгарии... ))))Александр Григороввот она вся суть братушекАнатолий ПахотинСербы-братушки не правы на все 100%Юрий ВолковДа конечно! Кстати, вас давно не было слышно,/видно. Приветствую!Татьяна РогозинскаяЧто крестьяне,то и обезьянепочтальонкакие они на%уй братушки,такие же как и болгары.ТВАРИ.JNJordan NeznajkovИди ТЫ на%уй, “почтальон“ , 80 % болгарров любят России, ТОЛЬКО правительства Болгарии, подчинены колонизаторов из США и ЕС проводят продажная политика.М/у впрочем, Болгария НЕТ в этого списка против Беларись!!Любовь ЯчменеваКто выбирает в Болгарии власть?михаил дувановтак любят . что выбирают тех кто не любитАнатолий ashkourinОпять шакалы в стаю сбиваются,как в 40 годы,под крыло Гитлера.Ничего не меняется в европейских ценностях,сгорят эти мелкие тараканы в ядерном костре.БОБорис Осипов...туда и рак с клешней...Семен БорисовА Лукашенко як усигда,прапагандирует мнагавектарнасть!От чего и получает пламянныя прыуеты ат братских гарантов безопасности!Заигрался старый,рулетка ещё та игра,может и на чёрное выпасть!Vladimir LioubimcevДа... не ожидал я от Сербии подобного.... Теперь понятно!! Сербия тоже скурвилась?Борис ВиленскийНе удивлён нисколько. там такая же продажная верхушка, как и везде.Алла ДубининаХотят в ЕС попасть, да и не соседи тоже вроде. Там все давно не однозначно. когда разберутся это их дело, главное правильную цену выставить за НАТОвских геноцид.АлександрА ЛопатинаПродавили таки и Сербию... Хотя, там этот Вучич - колеблющаяся единица, слабая и зависимая. Трус. Вспомнить хотя бы как он сидел на стульчике перед Трампом с опущенной головой и поджатыми ножками, что даже наша Маша не выдержала и стебанулась над ним. Жаль народ Сербии, что у них такой трусливый президент.Витя Порываевпонятно Сербы тоже на двух стульях пытаются усидеть и уже ближе к нагибанию под есЮрий ВолковЕсли во всём мире главной становиться идеология потребления, то понятно, что лимитрофы тянутся туда где больше денег, особенно халявных. Вот и вся подоплёка отступничества.А2Александр 24Давно ещё писал,что и Сербия -наша единственная "дружественная" страна,но как Европа поманит пальчиком,тут же,задрав штаны,ломанётся к ней в объятия,забыв о "братской" России. Так и случилось. ( А что это Белоруссия,дела не меняет ).Александр КушнирПресмыкание СЛАБОДУХИХ перед грядущим "шухером" на Европейской арене, которое грядет с Конца 2026 года!Серж ПрологовУПС... СЛАВА ТАРАКАНУ!Александр _Вот тебе и друзья.НКНиколай КраснопольскийДа сербы, к сожалению, все больше становятся болгарами!!!Комментировать
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