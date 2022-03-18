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В России за сутки выросла госпитализация заболевших коронавирусом

В России за сутки выросла госпитализация заболевших коронавирусом

Коронавирус в России за минувший день был обнаружен еще у 34 тыс. 442 человека (вчера — 34 тыс. 819), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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