Минобороны: ВС РФ поразили склады с деталями ракет «Фламинго» под Киевом

Склады с комплектующими ракет «Фламинго» и дальнобойных беспилотников ВСУ стали целями групповых ударов, нанесенных российскими военными накануне вечером и в ночь на субботу по объектам противника в Киевской области, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».