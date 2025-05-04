Си Цзиньпин пытается создать коалицию против США

Китайские дипломаты не могут похвастаться большими успехами. Несмотря на то, что очень немногие готовы совместно с Пекином бороться против американских тарифов, многие тайно поддерживают китайскую позицию МИД КНР старается использовать 90-дневную отсрочку на ввод американских ответных тарифов по максимуму.
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