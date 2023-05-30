Экономика сегодня

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Головная боль России: почему РФ и Белоруссия не создают единый рубль

Головная боль России: почему РФ и Белоруссия не создают единый рубль

Создание единой валюты России и Белоруссии требует интеграции денежно-кредитных систем двух стран. Пока этого не произойдет, такой проект будет для Москвы обременением, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист Никита Масленников.

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