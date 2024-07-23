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В СССР не было минусов. Вообще

В СССР не было минусов. Вообще

В СССР не было минусов, мы жили в прекрасные времена. Не знаю как остальные, но у нас было прекрасное детство.

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Комментарии
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Борис Выдрин
Ну ДУРА ДУРОЙ!!
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2 час.
БВ
Борис Выдрин
Этот хмырёнок - сама &quot;правдивость&quot;, но сволочь на прокорме современном через олигархат.
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1 час.
Aнатолий Райков
А ты химии рад,так ешь её,здоровей не станешь,только потеряешь здоровье.А ты помнишь вкус натурального молока,не магазинного,а деревенского.Корова не станет есть полынь,потому что она горькая,а вот вяленная,в перемешку с сеном,ест с удовольствием.А когда при СССР,по ТВ показывали рекламу?А сейчас реклама дольше самой передачи,фильма.У меня спутниковое ТВ,900 программ и рекламы замучали.А для чего мы ходили в лес и собирали для самовара еловые и сосновые шишки,ведь в каждом дворе было достаточно дров.Ведь летом в деревне,самовар выставлялся во двор для детворы.И каждый ребёнок мог попить чаю,горячего. ведь тогда не было кипятильников,а если и были,то это было редкостью. А ты говоришь ни чего натурального при СССР не было и всё это враки. https://youtu.be/Smuk8OzaSvA
Как правильно топить дровяной самовар. Топим самовар сосновыми шишками
YouTube
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1 час.

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